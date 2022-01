XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,25 EUR +2,89% (04.01.2022, 13:43)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.694,00 GBp +4,45% (04.01.2022, 13:46)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag unmittelbar vor einem Treffen des Ölverbunds OPEC+ gestiegen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen kaum verändert hätten, hätten sie im Vormittagshandel deutlicher zugelegt. Am Markt werde erwartet, dass OPEC+, in dem sich die Mitglieder des Kartells mit verbündeten Ölstaaten zusammengeschlossen hätten, die Förderpolitik nicht verändern werde. Der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Verbund aus 23 Staaten dürfte für Februar erneut eine Erhöhung der Fördermenge um 400.000 Barrel pro Tag beschließen. Seit dem Sommer 2021 drehe die Allianz den Ölhahn schrittweise auf.Bei einem Treffen eines Expertengremiums, das der Vorbereitung der Konferenz der Staaten der OPEC+ gedient habe, sei am Montag die Prognose für den Überschuss an Rohöl auf dem Weltmarkt für die ersten drei Monate des Jahres gesenkt worden. Die Fachleute der OPEC+ würden davon ausgehen, dass das Angebot im ersten Quartal schwächer wachsen dürfte als bisher gedacht."Momentan scheinen also die Dinge für die OPEC+ im Lot", habe Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank die Marktlage kommentiert. Sie habe jedoch darauf hingewiesen, dass die Stimmung schnell kippen könne. Demnach könnte die Omikron-Welle doch noch zu stärkeren Einschränkungen der Mobilität führen. Zudem könnte das Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt stärker steigen als erwartet.Auch die Royal Dutch Shell-Aktie könne am heutigen Dienstag weiter zulegen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, ihre Position jedoch mit einem Stopp bei 15,70 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,285 EUR +2,67% (04.01.2022, 13:59)