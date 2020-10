Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,138 EUR (08.10.2020)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,96 GBP +1,74% (08.10.2020)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Royal Dutch Shell räume nun mehrere Ölförderinseln. Allerdings nicht, weil der Energieriese sein Ziel, klimaneutral zu werden, noch schneller erreichen wolle, sondern weil der Wirbelsturm Delta nahe. Das Unternehmen habe daher neun Offshore-Plattformen im Golf von Mexiko evakuiert.Da auch mehrere andere Ölförderer in der Region derartige Vorsichtsmaßnahmen getroffen hätten, hätten die Ölpreise im gestrigen Handel wieder deutlich zugelegt. Zudem werde das Angebot auf dem Markt durch einen zuletzt ausgeweiteten Streik der Ölarbeiter in Norwegen belastet. Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch habe daher betont: "Die Probleme auf der Angebotsseite sind nicht länger von der Hand zu weisen."Die Shell-Papiere hätten in den vergangenen Handelstagen knapp zehn Prozent zulegen können. Nun könnte es vonseiten des Ölmarktes weiteren Rückenwind geben. Es wäre auch gar nicht einmal untypisch, wenn eine über viele Wochen gebeutelte Aktie eine relativ heftige Gegenbewegung starten würde.Aktuell stecke die Dividendenperle aber noch in einem Abwärtstrend fest. Nicht investierte Anleger können daher vor einem Einstieg noch abwarten, ob endlich der Ausbruch gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits an Bord ist, kann dabeibleiben und den Stopp bei 9,10 Euro belassen. (Analyse vom 09.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,248 EUR -0,04% (09.10.2020, 08:51)