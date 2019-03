Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit den Aktienkursen von Gazprom und Royal Dutch Shell gehe es auch im heutigen Handel aufwärts. Bereits an den vorangegangenen Handelstagen seien diese Aktien sehr gefragt gewesen. Der Grund für die starke Kursentwicklung der bei den deutschen Privatanlegern beliebten Aktien liege auf der Hand.So schnuppere der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erstmals seit Monaten wieder an der 60-Dollar-Marke. Bei der Nordseesorte Brent müssten inzwischen wieder 68 Dollar auf den Tisch gelegt werden. Während sich die Ölnachfrage nach wie vor sehr robust entwickle, sorge die anhaltende Förderdisziplin der OPEC sowie anderer wichtiger Produzenten wie allen voran Russland für einen weiteren Abbau des Überangebots.Von dieser Entwicklung würden natürlich Royal Dutch Shell und Gazprom besonders profitieren. Bei Royal Dutch Shell spiele das etwas umweltfreundlichere Erdgas inzwischen eine weitaus bedeutendere Rolle als noch vor wenigen Jahren. So habe der Gewinn der Gassparte in Q4/2018 mit 2,4 Mrd. Dollar über den Überschüssen gelegen, die im klassischen Ölfördergeschäft (1,9 Mrd. Dollar) und im Downstream-Geschäft (2,1 Mrd. Dollar) hätten erreicht werden können.Die Perspektiven für die beiden Energieriesen würden weiterhin gut bleiben. Konservative Investoren können nach wie vor bei der Dividendenperle Shell zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Mutige mit einem langen Atem könnten sich auch bei der extrem günstig bewerteten Gazprom-Aktie positionieren. (Analyse vom 19.03.2019)