Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,87 EUR -0,22% (20.05.2019, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,855 EUR -0,07% (20.05.2019, 15:09)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

25,31 GBP -0,20% (20.05.2019, 14:56)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (20.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzet sich weiter zu. Dies sorge für weiter steigende Ölpreise. Und davon wiederum würden u.a. natürlich auch die Aktie eines der größten Ölproduzenten der Welt profitieren: Royal Dutch Shell. Das Papier des niederländsich-britischen Konzerns habe im heutigen Handel ein frisches Kaufsignal generiert. Nachdem in der Vorwoche der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend geglückt sei, habe nun auch der horizontale Widerstand bei 25,51 GBP geknackt werden können. Nun wäre der Weg nach oben vorerst frei.Auch gemessen an der Bewertung hätte die Royal Dutch Shell-Aktie noch reichlich Luft nach oben. Schließlich seien ein 2020er-KGV von 10 und ein KBV von 1,3 wirklich günstig für ein strategisch derart stark aufgestelltes Unternehmen mit einer soliden Bilanz. Zumal es als Sahnehäubchen noch eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent gebe."Der Aktionär" bleibe sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht von der Royal Dutch Shell-Aktie überzeugt und halte an seiner Kaufempfehlung fest. Der Stoppkurs sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: