London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,848 GBP +0,73% (05.10.2021, 09:43)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen setze seinen Höhenflug fort. Kräftige Unterstützung gebe es dabei weiterhin von den Rohstoffmärkten. So hätten die Ölpreise gestern auf neue Mehrjahres-Höchststände klettern können. Im heutigen Handel würden sie auf hohem Niveau konsolidieren. Für Royal Dutch Shell sei praktisch jeder Tag mit derart hohen Preisen eine Art Lizenz zum Geldrucken.Die wichtigste Börsenregel laute: Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Genauso sollten Anleger jetzt verfahren. Die Aussichten für Royal Dutch Shell seien gut, die Bewertung immer noch günstig und der Chart in starker Verfassung (auch wenn es früher oder später sicherlich zu Korrekturen kommen werde). Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben. Zur Gewinnsicherung sollte der Stoppkurs nun auf 14,70 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)