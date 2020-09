Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für die Aktionäre des britisch-niederländischen Konzerns: Die Ölpreise hätten gestern Abend noch einmal kräftig zulegen können. Dies liege v.a. an Saudi-Arabien, denn der mächtigste OPEC-Staat dränge auf die Einhaltung des vom Ölkartell und seinen Partnern (OPEC+) beschlossenen Förderlimits. Bei einem Online-Treffen habe der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman am Donnerstag davor gewarnt, mehr Öl als erlaubt zu fördern. Der Aufruf Saudi-Arabiens habe allen gegolten, die immer weniger bereit seien, sich an den Deal vom April zu halten, der ihre Ölverkäufe einschränke.Im April hätten sich die insgesamt 23 Staaten der OPEC+ zu drastischen Förderlimits durchgerungen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Die Kürzungen sollten zunächst bis April 2022 gelten. Dennoch sei der Ölpreis - zur Freude der Autofahrer und der Ölheizungsbesitzer - im Keller.Der jüngste Anstieg der Ölpreise sei für Royal Dutch Shell natürlich positiv zu werten. Dennoch bleibe das Niveau niedrig und die Herausforderungen für Öl- und Gasproduzenten hoch. Es bleibe dabei: Solange die Royal Dutch Shell-Aktie noch im Abwärtstrend gefangen sei, sollten Anleger vorerst noch an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,526 EUR -1,47% (18.09.2020, 09:47)