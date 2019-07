Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (08.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Handelsstreit, Iran-Konflikt, OPEC+-Deal - es bleibe spannend am Ölmarkt. Die Preise für WTI- und Brent-Öl würden weiterhin stark schwanken. Vergleichsweise wenig bewegt zeige sich hingegen der Aktienkurs des Energieriesen Royal Dutch Shell. Dennoch seien die Anteile des profitabelsten Konzern Europas einen genaueren Blick wert.Denn trotz des schwierigen Marktumfelds scheffle das britisch-niederländische Unternehmen Tag für Tag Millionengewinne. Den aktuellen Analystenprognosen zufolge dürfte in diesem Jahr bei einem Umsatz von 365 Milliarden Dollar ein Nettogewinn von 23 Milliarden Dollar verbucht werden.Für das kommende Jahr würden die Experten dann mit einem Erlösanstieg auf 375 Milliarden Dollar rechnen. Das Nettoergebnis solle sogar auf 25,4 Milliarden Dollar klettern, womit Shell weiterhin das profitabelste Unternehmen des Kontinents bleiben würde.Zudem würde das KGV dann von 12 auf nur noch 10 sinken. Eine günstige Bewertung für ein stets profitables Unternehmen mit einer derart starken Marktstellung in zahlreichen strategisch wichtigen Bereichen und einer soliden Bilanz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: