XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,685 EUR +1,55% (14.10.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,448 GBP +1,38% (14.10.2021, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.10.2021/ac/a/a)



Die steigenden Ölpreise würden derzeit die Schlagzeilen bestimmen. Während sich viele Anleger deshalb Sorgen um die Inflation machen würden, würden bei den großen Ölkonzernen wie Royal Dutch Shell die Gewinne sprudeln. Goldman Sachs rechnet damit, dass die Rally noch lange nicht vorbei sei und Ausmaße wie 2014 annehmen könnte.Der Ölmarkt weise das längste Defizit seit Jahrzehnten auf, so GoldmanSachs-Experte Damien Courvalin. Die Entwicklung am Kohlemarkt mit Rekordpreisen sei ein warnendes Beispiel, was passiere, wenn das Angebot schneller zurückgehe als die Nachfrage. Es müsse jedem klar werden, dass die Wende zu sauberer Energie viel Zeit in Anspruch nehmen werde. Und ohne neue Investments würden weiter steigende Preise drohen. Doch die Unternehmen würden lieber Geld an die Aktionäre ausschütten als zu investieren.Für viele Branchen wären anhaltend hohe Ölpreise eine Belastung. Für die Ölkonzerne selbst seien dreistellige Kurse natürlich ein Wunschszenario. Royal Dutch Shell und Co könnten dann dank der hohen Gewinne weiter kräftig in den Ausbau der Erneuerbaren Energien investieren und trotzdem die hohen Dividenden aufrechterhalten. Da die Aktie noch immer günstig bewertet sei und sich charttechnisch in bester Verfassung befinde, könnten Anleger weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)