Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es seien wilde Zeiten an der Börse: Nachdem es über Monate hinweg trotz zahlreicher Risiken mit vielen Aktien steil nach oben gegangen sei, seien im Zuge der Corona-Angst querbeet die Aktien wieder auf Talfahrt geschickt worden. Besonders die Royal Dutch Shell-Aktie habe zuletzt stark gelitten, wodurch sich für mutige Anleger nun Chancen ergeben würden.So sei das Papier des britisch-niederländischen Energieriesen mittlerweile auf einem sehr günstigen Bewertungsniveau angekommen. Das KGV für das laufende Jahr belaufe sich nur noch auf 9, für das kommende dürfte es den Analystenprognosen zufolge auf 8 sinken. Das KBV liege bei nur 0,9, was für ein über Jahre hinweg hochprofitables Unternehmen sehr niedrig sei. Zudem locke eine Dividendenrendite von über 8,6%."Der Aktionär" halte die Royal Dutch Shell-Aktie für deutlich unterbewertet. Da das Marktumfeld aber gerade für Öl- und Gasproduzenten derzeit natürlich sehr schwierig sei, sollten nur mutige Anleger bei der Dividendenperle zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 15,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:20,30 EUR +0,54% (03.03.2020, 10:01)