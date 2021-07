XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,656 EUR +2,82% (07.07.2021, 09:19)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,07 GBP -0,05% (07.07.2021, 09:26)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel sei es dann doch einmal wieder passiert: Die zuvor über Wochen hinweg stetig gestiegenen Ölpreise hätten relativ scharf korrigiert - was aus charttechnischer Sicht aber durchaus als gesund bewertet werden könne. Dies habe natürlich auch den Kurs des Energieriesen Royal Dutch Shell belastet. Für die Experten von J.P. Morgan stelle das aktuelle Kursniveau indes eine sehr gute Einstiegschance dar.So habe deren Analyst Christyan Malek das Kursziel für die Shell-Aktie von 2.000 auf 2.200 Britische Pence (umgerechnet 25,65 Euro) erhöht. Dies liege fast exakt 50 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Das Anlagevotum laute unverändert "overweight". Dem Experten zufolge dürften die Zahlen für das zweite Quartal einen weiteren Beleg für die anhaltende Kapitaldisziplin sein. Womöglich komme es bald zu einer deutlichen Beschleunigung beim Rückkauf eigener Aktien. Malek betone, dass der Streit innerhalb des Ölverbunds OPEC+ kurzfristig natürlich gut für die Ölpreise sei. Er gehe zwar davon aus, dass es früher oder später zu einer Einigung kommen werde, erwarte aber keinen Preiskollaps.Malek habe zudem betont, dass Royal Dutch Shell dank seines starken, breit aufgestellten Portfolios in den kommenden Monaten besonders erfreulich abschneiden dürfte.Auch "Der Aktionär" sei für die Shell-Anteile nach wie vor zuversichtlich gestimmt. Das aktuelle Marktumfeld spiele dem Energieriesen voll in die Karten. So dürfte das Unternehmen 2021 wieder satte Gewinne einfahren. Zudem komme man beim Konzernumbau stetig weiter voran. Darüber hinaus sei die Bewertung immer noch günstig und das Chartbild bullish.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,704 EUR +3,12% (07.07.2021, 09:34)