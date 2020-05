Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,30 EUR -1,02% (11.05.2020, 10:37)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,24 GBP -0,17% (11.05.2020, 10:33)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (11.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.In dieser Woche sei es wieder einmal so weit: Beim britisch-niederländischen Energieriesen stehe der Stichtag für die Dividendenzahlung für das erste Quartal 2020 an. Allerdings gebe es anders als über Jahre hinweg üblich nun nicht mehr die stattlichen 0,47 Dollar je Anteilschein, sondern weitaus weniger.Demnach sollten die Aktionäre nun nur noch 0,16 Dollar erhalten. Der Ex-Tag für die Ausschüttung sei der 14. Mai (Donnerstag). Wer sich also die Dividende sichern wolle, müsste die Shell-Papiere zum Handelsschluss am Mittwoch im Depot haben. Am Donnerstag erfolge dann der Dividendenabschlag. Die Ausschüttung gebe es am 22. Juni.Mit einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rendite von 3,8 Prozent sei die Dividende bei Shell mittlerweile ein weitaus geringeres Kaufargument als in den vorherigen Jahren. Dennoch können mutige, langfristig orientierte Anleger weiterhin auf eine Erholung des Kurses setzen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Der Stopp sollte dabei bei 12,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,216 EUR -2,72% (11.05.2020, 10:52)