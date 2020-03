Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,73 EUR -9,45% (18.03.2020, 16:54)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,702 EUR -11,02% (18.03.2020, 16:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

970,70 GBp -10,12% (18.03.2020, 16:40)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (18.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit dem Öl-Titel gehe es im heutigen Handel erneut nach unten. Denn die Ölpreise seien auch am Mittwoch weiter eingebrochen. Auch wenn die Verluste geringer ausgefallen seien als an den vergangenen Handelstagen, hätten die Preise für wichtige Ölsorten zuletzt bereits auf historisch niedrigen Niveaus gelegen.Im Mittagshandel habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 27,84 US-Dollar gekostet. Das seien 89 Cent weniger als am Vortag und der niedrigste Wert seit 2016 gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei im Mittagshandel erstmals seit 2002 unter die Marke von 25 Dollar je Barrel gefallen. Zuletzt sei US-Öl bei mit 24,87 Dollar gehandelt worden. Das seien 2,08 Dollar weniger als am Dienstag.Der Abwärtstrend habe sich beim Öl am Mittwoch - ähnlich wie am Aktienmarkt - weiter fortgesetzt. Man befinde sich in einer gefährlichen Situation in der gute Nachrichten wertlos seien, habe Stephen Brennock, Analyst von PVM Oil Associates, die Lage kommentiert. Neben den wirtschaftlichen Folgen der Viruskrise belaste seit Anfang März ein Preiskrieg der führenden Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland den Ölmarkt zusätzlich. Seit Beginn des Monats habe sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee bereits um etwa 45 Prozent verbilligt.Anleger sollten die Ruhe behalten und einen passenden Zeitpunkt für einen Einstieg bei der Dividendenperle abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: