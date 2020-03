Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie sei bereits seit Jahren bei den Privatanlegern aufgrund der anhaltend hohen Dividende beliebt. Doch im Zuge des rapiden Ölpreisverfalls würden sich allmählich immer mehr Anleger sorgen, ob der britisch-niederländische Energieriese die Ausschüttung weiterhin halten könne.Seit mehreren Jahren zahle der Konzern seinen Anteilseignern eine stattliche Dividende von 1,88 Dollar/Aktie. Selbst als Royal Dutch Shell in den Jahren des rapiden Ölpreisverfalls ab 2014 weniger als 1,88 Dollar verdient habe, sei die Ausschüttung nicht gekürzt worden. Denn Shell habe tunlichst nicht mit der stolzen Tradition brechen wollen, seit 1945 keine Kürzung mehr vorgenommen zu haben.Im Zuge des erneuten Ölpreiseinbruchs hätten nun viele Analysten - aber noch längst nicht alle - ihre Gewinnprognosen für Shell kräftig gesenkt. Aktuell würden die Experten im Durchschnitt davon ausgehen, dass der Gewinn in diesem Jahr bei 1,75 Dollar pro Aktie liegen werde. Gut möglich, dass aber diese Durchschnittsprognose noch weiter sinken werde.Für 2021 werde aktuell ein Nettogewinn von 2,41 Dollar erwartet. Angesichts der Tatsache, dass Shell über eine solide Bilanz verfüge und wohl eher bei den Aktienrückkäufen sparen würde, stünden die Chancen derzeit noch gut, dass die Dividende bei 1,88 Dollar gehalten werden könne.Gelinge es Shell, die Dividende bei 1,88 Dollar zu belassen, dann würde sich daraus eine satte Rendite von 12,2 (!) Prozent errechnen. Dennoch sollten nach wie vor ausnahmslos mutige, langfristig orientierte Investoren einen Einstieg in Erwägung ziehen. In diesem Fall sollte das Investment mit einem Stoppkurs bei 11,20 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: