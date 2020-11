Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,306 EUR -1,58% (04.11.2020, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

11,62 EUR (03.11.2020)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,35 GBP +4,70% (03.11.2020)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Welt starre gebannt in die USA, wo sich Joe Biden und Donald Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern würden. Wie der Ölpreis auf den Wahlausgang reagieren werde, stehe aktuell noch in den Sternen. Trotz der hohen Unsicherheit bezüglich der Entwicklung von Brent-, WTI-Öl und Co hätten zahlreiche Analysten bereits konkrete Gewinnschätzungen für Shell für das Jahr 2021 abgegeben.So würden die Experten durchschnittlich von einem Umsatz in Höhe von 279 Milliarden Dollar ausgehen. Für 2020 lägen die Schätzungen aktuell bei 230 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: 2019 seien es sogar noch 340 Milliarden Dollar gewesen.Das operative Ergebnis dürfte sich von 4,3 auf 15,4 Milliarden Dollar deutlich verbessern. Zudem werde für das kommende Jahr mit einem Nettogewinn von 9,4 Milliarden Dollar gerechnet, nachdem 2020 wegen hoher Sonderabschreibungen von knapp 17 Milliarden Dollar ein hoher Verlust anfallen dürfte.Pro Aktie dürfte sich daraus ein Ergebnis von 1,33 Dollar ergeben. Das KGV würde damit bei 10 liegen. Bei der Dividende lägen die Prognosen im Durchschnitt aktuell bei 0,70 Dollar je Aktie, woraus sich eine Rendite von etwa 5,4 Prozent ergeben würde.Mutige Anleger können weiterhin auf ein Comeback der Dividendenperle setzen, sollten ihre Position aber mit einem Stopp bei 9,10 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: