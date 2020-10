Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

10,884 EUR +2,16% (23.10.2020, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

9,427 GBP -2,99% (26.10.2020, 09:06)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Am Donnerstag lege der britisch-niederländische Energieriese seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Nachdem Royal Dutch Shell im Sommer für das zweite Quartal noch einen satten Verlust von 18,1 Mrd. USD habe ausweisen müssen (wobei davon 16,8 Mrd. USD auf Sonderabschreibungen beruhten), würden nun bessere Ergebnisse erwartet.So dürfte Royal Dutch Shell angesichts der Stabilisierung der Ölpreise im Bereich um 40 USD wieder schwarze Zahlen geschrieben haben. Mit Spannung dürften die Marktteilnehmer verfolgen, was Konzernchef Ben van Beurden zur zukünftigen Dividendenpolitik und natürlich zum geplanten Konzernumbau erklären werde.Royal Dutch Shell möchte die Abhängigkeit von Öl und Gas kräftig verringern und stattdessen verstärkt in Erneuerbare Energien investieren. Viele Anleger würden dieses Vorhaben etwas kritisch beäugen, was sich relativ leicht an der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate ablesen lasse.Aktien aus der Öl- und Gasbranche würden nach wie vor sehr heiße Eisen bleiben. Dementsprechend sollten weiterhin nur mutige Anleger auf ein Comeback der Royal Dutch Shell-Aktie spekulieren. Dabei sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 9,10 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:10,672 EUR -1,62% (26.10.2020, 09:20)