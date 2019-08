Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MM408, WKN: A0ER6S, Ticker-Symbol: R6C3, London: RDSB, Nasdaq OTC-Symbol: RYDBF) unter die Lupe.Der Ölkonzern habe im zweiten Quartal in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld enttäuscht und Anfang August nur dürftige Quartalszahlen vorgelegt. Doch Shell dürfte seine Schuldenlast besser als die meisten Wettbewerber abbauen. Deshalb seien auch die Analysten überwiegend positiv gestimmt. Gerade habe auch Bernstein seine Einschätzung bestätigt.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Shell B auf "outperform" mit einem Kursziel von 3.400 Pence belassen. Die allgemeinen Kostentrends etwa mit Blick auf Zulieferer, Schiffsanbieter und anderes seien weiterhin positiv für die großen europäischen Ölkonzerne, habe Analyst Oswald Clint in einer Branchenstudie geschrieben. Daher rüttele selbst das Risiko größerer Investitionen der Ölmultis nicht an seiner positiven Einschätzung der Branche. Anleger sollten die Kursschwächen im August daher nutzen, auch wegen der rekordhohen freien Mittelzuflüsse (Free Cashflow) der Konzerne.Nicht alle Analysten seien so positiv gestimmt. Vor einer Woche habe die Investmentbank Barclays hat die Aktie von Royal Dutch Shell im Zuge der jährlichen Überprüfung ihrer Anlageurteile zu vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen von "overweight" auf "equal weight" abgestuft. Das Kursziel habe Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie von 3.250 auf 3.100 Pence gesenkt.Neuer "Top Pick" in Europa sei nun Total. Shell sei ebenso wie Repsol industriell betrachtet in ihrer Bewertungsskala abgerutscht. Die Shell-B-Aktie sei inzwischen fair bewertet.Auch die britische Investmentbank HSBC habe das Kursziel für Royal Dutch Shell am 7. August von 2.875 auf 2.780 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen.Die Shell-B-Aktie versuche nach dem Absturz Anfang August infolge miserabler Quartalszahlen nun eine Bodenbildung im Bereich 25 Euro (bzw. 2.250 Pence). Erst nach Abschluss dürfte der Wert sich wieder der 200-Tage-Linie nähern, die aktuell bei 28 Euro (2.439 Pence) verlaufe. Etwas Sorgen bereite beim Blick auf den Chart, dass die 50-Tage-Linie gerade die 200er von oben nach unten geschnitten habe - ein technisches Warn-Signal.Bereits investierte Anleger sollten an der Royal Dutch Shell-Aktie festhalten und den Stoppkurs bei 24,00 Euro beachten, Neu-Interessenten warten derweil an der Seitenlinie ab, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link