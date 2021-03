Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,934 EUR +1,15% (24.03.2021, 14:54)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,014 EUR +0,77% (24.03.2021, 14:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.448,00 GBp +0,82% (24.03.2021, 14:40)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch deutlich gestiegen und hätten damit einen Teil der starken Verluste vom Vortag wettgemacht. Bis zum Mittagshandel hätten die Notierungen die Gewinne aus dem frühen Handel weiter ausbauen können. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent habe zuletzt 62,19 US-Dollar gekostet. Das seien 1,40 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,42 Dollar auf 59,18 Dollar geklettert.Am Dienstag seien die Erdölpreise eingebrochen und hätten den tiefsten Stand seit Anfang Februar markiert. Ausschlaggebend seien Sorgen um die Rohölnachfrage aufgrund steigender Corona-Infektionen und neuer Beschränkungen vor allem in Europa gewesen. Beides laste auf den konjunkturellen Aussichten.Am Mittwoch hätten am Ölmarkt dagegen wieder Angebotssorgen überwogen. Auslöser sei die vorübergehende Unterbrechung einer wichtigen Transportroute für den Ölhandel. In der vergangenen Nacht sei ein Frachter im Suezkanal auf Grund gelaufen und blockiere seither die wichtige Schifffahrtsstraße zwischen Asien und Europa. Durch den Kanal laufe ein erheblicher Teil der Energietransporte vom Mittleren Osten in Richtung Europa und USA. Betroffen seien in der Gegenrichtung auch Lieferungen aus der Nordsee nach Asien.Im weiteren Tagesverlauf dürfte darüber hinaus die Entwicklung der Ölreserven in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag stünden Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche auf dem Programm. Am Vorabend sei bereits bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Reserven um 2,9 Millionen Barrel verzeichnet habe.Dementsprechend seien die Aktien von BP und Shell nach wie vor eher für mutige Investoren geeignet. Diese können angesichts der immer noch günstigen Bewertung und der trotz der jüngsten Korrektur attraktiven Charts der beiden Ölriesen aber weiterhin an Bord bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wichtig dabei: Stoppkurse beachten: 2,70 Euro bei BP und 13,60 Euro bei Shell. (Analyse vom 24.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: