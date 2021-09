Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

18,446 EUR +3,05% (27.09.2021, 09:45)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

18,404 EUR +2,36% (27.09.2021, 09:31)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.562,40 GBp +2,17% (27.09.2021, 09:32)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (27.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche weiter Boden gut machen und ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen können. Auch der Start in die neue Börsenwoche dürfte den Anteilseignern des britisch-niederländischen Energiegiganten gefallen. Denn es gebe nach wie vor Rückenwind von den Rohstoffmärkten.So hätten die Ölpreise am Montag ihren Kletterkurs der vergangenen Woche fortgesetzt. Während Nordsee-Öl der Marke Brent auf einen dreijährigen Höchststand gestiegen sei, habe US-Rohöl auf einem Zweimonatshoch notiert. Gründe für die hohen Ölpreise seien sowohl eine starke Nachfrage als auch ein knappes Angebot.Im frühen Handel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,17 US-Dollar gekostet. Das seien 1,08 Dollar mehr als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,05 Dollar auf 75,03 Dollar gestiegen. In der Nacht auf Montag sei der Brent-Preis bis auf 79,52 Dollar geklettert, das sei der höchste Stand seit Oktober 2018 gewesen. Ein Fass WTI habe bis zu 75,32 Dollar gekostet und damit so viel wie zuletzt im Juli.Die Gründe für den Anstieg der Ölpreise seien seit Wochen die selben: Auf der Nachfrageseite sorge die vielerorts solide Konjunkturerholung vom Corona-Einbruch für einen hohen Bedarf an Erdöl, Benzin und Diesel. Auf der Angebotsseite herrsche jedoch Knappheit vor. Zwar weite der Ölverbund Opec+ seine Förderung seit einigen Monaten schrittweise aus. Allerdings sei es zuletzt vor allem in den USA zu wetterbedingten Förderausfällen gekommen.Die günstig bewertete Royal Dutch Shell-Aktie bleibt attraktiv, der Stoppkurs sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: