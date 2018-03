Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.03.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", zählt in einer aktuellen Aktienanalyse drei Gründe auf, die derzeit für den Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) sprechen.Das Wertpapier gehöre seit längerer Zeit zu den beliebtesten Titeln der deutschen Privatanleger. Und dies auch zurecht.Entgegen diverser Unkenrufe, wonach die OPEC keine Einfluss mehr auf den Ölpreis habe, habe es das Kartell zusammen mit anderen wichtigen Ölfördernationen wie etwa Russland geschafft, den Ölpreis nachhaltig zu stützen. Hinzu komme eine sehr robuste Entwicklung der Weltkonjunktur, die zu einer stetig steigenden Ölnachfrage führe. So sollten 2018 (womöglich irgendwann im Herbst) erstmals in der Menschheitsgeschichte an einem Tag mehr als 100 Mio. Barrel pro Tag verbraucht werden.Das Chartbild beim Ölpreis habe sich letztlich dementsprechend aufgehellt. Mittlerweile würden Brent und WTI nur noch ganz knapp unter den im Januar markierten Drei-Jahreshochs notieren. Gelinge der Sprung über diese Widerstände, wäre anschließend der Weg nach oben bis etwa 81 USD beim Brent beziehungsweise 78 USD bei WTI komplett frei. Denn in diesem Bereich gebe es kaum ernstzunehmende Hürden. Nachdem die OPEC Ende 2014 nicht die Förderquoten gekürzt habe, sei es Ende 2014 nämlich fast wie an der Schnur gezogen nach unten gegangen.Shell sei aber auch in der Lage, in Zeiten schwächerer Ölpreise satte Gewinn zu erzielen. Hierfür sorge die starke Stellung im Downstream-Segment, das mit den vielen Raffinerien und Tankstellen eine zuverlässige Gewinnmaschine darstelle. So rechne das Management damit, dass dieser Bereich bis 2020 weiterhin pro Jahr einen Cash Flow von 6 bis 7 Mrd. USD generieren werde. Bis zum Jahre 2025 gehe man sogar von neun bis zwölf Mrd. USD aus (bei "normalen Marktverhältnissen").Ölpreis kurz vor dem Ausbruch, hochprofitables Downstream-Geschäft sowie hohe und sichere Dividende - drei Gründe, die aktuell für den Kauf der Royal Dutch Shell-Aktie sprechen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: