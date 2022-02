Dass die Zusammensetzung von Börsenindices auch Markttrends folge, liege in der Natur der Sache: Bei vielen Börsenindices wie dem DAX sei die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien ein entscheidendes Kriterium für die Indexmitgliedschaft. Wenn also Aktien einer bestimmten Branche oder Kategorie Kursrückschläge einstecken müssten und an Börsenwert verlieren würden, dann sinke auch ihr Gewicht im Index oder sie müssten den Index ganz verlassen. Indices und alle Investoren, deren Anlage stark an Indices orientiert sei, würden sich damit per Definition ein Stück weit prozyklisch verhalten. Dies sollten sich Anleger bewusst machen.



Im Falle des DAX lege der "Verlust" einer Wachstumsaktie - so sinnvoll und nachvollziehbar er im konkreten Fall sein möge - allerdings auch den Finger in eine Wunde. Der deutsche Aktienmarkt und insbesondere der DAX als Leitindex seien ohnehin stark durch Value-Titel mit traditionellen Geschäftsmodellen geprägt. Mit der DAX-Reform im vergangenen Jahr habe der Index einen kleinen Schritt von einem Dividendenindex zu einem Wachstumsindex gemacht. Diesen Wandel werde die Rotation an den Märkten nun erst einmal abwürgen.



Der DAX halte viele gesunde Unternehmen bereit, an denen Anleger viel Freude haben könnten. Gerade Dividendenjäger könnten auf ihre Kosten kommen. Daran sei nichts Schlechtes. Für die langfristige Attraktivität des deutschen Aktienmarktes brauche es jedoch auch wachstumsstarke Unternehmen aus Zukunftsbranchen. Diese würden Mangelware bleiben. Die bevorstehenden Veränderungen des Index würden dieses Problem nicht substanziell verschlimmern, aber sie seien ein weiteres Signal dafür. (23.02.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Wenn die Zusammensetzung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im März regulär überprüft wird, sind Veränderungen zu erwarten, die sinnbildlich für das gegenwärtige Bild an den Märkten stehen, so Marc Decker, Stellvertretender Leiter Aktien bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Der Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) werde nach dem Kurseinbruch der vergangenen Wochen voraussichtlich aus dem DAX ausscheiden. Im Gegenzug dürfte die erst kürzlich abgespaltete LKW-Sparte des Daimler-Konzerns, Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG), in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen. Damit folge ein Value-Titel auf eine Wachstumsaktie, passend zur derzeitigen Strömung an den Märkten, in der wachstumsorientierte Firmen teils unter Druck stünden und die eher traditionellen Geschäftsmodelle bei Anlegern vermehrt beliebt seien. Auch HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) könnte noch ein Abstieg drohen. Angezählt seien auch Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) und QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), wohingegen Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) in Lauerstellung bleibe.