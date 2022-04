12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (08.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Rosenbauers finale Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 hätten den, bereits Mitte Februar vorgelegten, vorläufigen Ergebnissen entsprochen. Als positiver Aspekt sei die deutlich über der Analystenerwartung gelegene Cashflow-Generierung hervorzuheben.Der Konzern habe für das abgelaufene Jahr einen Umsatzrückgang um 7% auf EUR 975 Mio. und eine knapp 40%-ige Reduktion des EBIT auf EUR 35 Mio. berichtet. Verzögerte Auslieferungen von Fahrzeugen aufgrund von Problemen in den Lieferketten sowie deutliche gestiegene Kosten, die aufgrund der langen Durchlaufzeiten nicht schnell genug hätten weitergegeben werden können, seien die primären Belastungen gewesen. Der Gewinn je Aktie von EUR 2,27, nach EUR 4,26 im Vorjahr, sei zusätzlich durch eine Steuerrückstellung von rund EUR 3,4 Mio. belastet gewesen. Die Dividende sei von EUR 1,50 auf EUR 0,90 gekürzt worden.Dank einer unerwartet starken Reduktion des Umlaufvermögens habe Rosenbauer den operativen Cashflow auf eine Rekordmarke von EUR 146 Mio. verbessern können. Die Nettoverschuldung sei dadurch stärker als von den Analysten prognostiziert auf EUR 204 Mio. gesunken, gegenüber EUR 289 Mio. per Jahresende 2020.Für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 habe das Management den bereits bekannten Ausblick einer Umsatzerhöhung auf über EUR 1 Mrd. und einer stabilen operativen Marge bestätigt.Die letzte Empfehlung zur Rosenbauer-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.04.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.