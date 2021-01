MTU arbeite derzeit bereits mit ITP zusammen - unter anderem bei den Antrieben für den Airbus-Mittelstreckenjet A320neo, den Militärtransporter A400M und den Kampfjet Eurofighter. Auch an dem Antrieb für das neue Luftkampfsystem FCAS seien sowohl MTU als auch ITP beteiligt.



Auch wenn MTU von der Misere des britischen Konkurrenten Rolls-Royce zu einem gewissen Maß profitieren dürfte, bleiben beide Triebwerksbauer angesichts der Corona-bedingten Beschränkungen des Luftverkehrs nur langfristig interessant, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". "Der Aktionär" halte MTU auf seiner Beobachtungsliste. (Analyse vom 26.01.2021)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Rolls-Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

1,105 EUR -3,91% (26.01.2021, 17:24)



LSE-Aktienkurs Rolls-Royce-Aktie:

96,28 GBp -1,76% (26.01.2021, 17:12)



ISIN Rolls-Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls-Royce-Aktie:

A1H81L



Ticker-Symbol Deutschland Rolls-Royce-Aktie:

RRU



LSE-Ticker-Symbol Rolls-Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls-Royce Holdings plc:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol Deutschland: RRU, LSE-Ticker-Symbol: RR), vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist Rolls-Royce mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Ferner offeriert das Unternehmen Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (26.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls-Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Maschinenbaukonzerns Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol Deutschland: RRU, LSE-Ticker-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verzögerungen bei den Impfungen gegen das Coronavirus sowie die Mutationen würden in der Luftfahrtbranche für lange Gesichter sorgen. Die erhoffte schnelle Besserung der Corona-Lage und des Flugverkehrs lasse auf sich warten. Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce gebe entsprechend magere Geschäftsaussichten. Der im DAX notierte Konkurrent MTU Aero Engines könnte hingegen profitieren.Rolls-Royce sei nun pessimistischer gestimmt. Die Unsicherheiten über die Auswirkungen ansteckenderer Corona-Mutanten auf den Flugverkehr würden die Briten ihre Prognosen nach unten anpassen lassen.Die Fortschritte bei den Corona-Impfungen seien mittelfristig zwar positiv für den Flugverkehr, die aktuell erweiterten Beschränkungen verzögerten jedoch die Erholung bei Langstreckenflügen in den kommenden Monaten im Gegensatz zu früheren Erwartungen. Das werde die Kunden sowie die Luftfahrt-Industrie insgesamt finanziell weiter unter Druck setzen und damit auch Auswirkungen auf den Geldfluss bei Rolls-Royce haben.Für 2021 rechne der Vorstand mit einem Abfluss freier Barmittel (Free Cash Outflow) um die zwei Milliarden Britische Pfund (etwa 2,25 Milliarden Euro). Dabei gehe der Triebwerkshersteller vor allem von Belastungen in den ersten sechs Monaten aus.Der Konzern hoffe weiterhin, in der zweiten Jahreshälfte einen Liquiditätszufluss erzielen zu können. Mit einer Liquidität von neun Milliarden Pfund Ende 2020 sehe sich Rolls-Royce trotz der kurzfristig schwierigeren Marktbedingungen zudem gut gerüstet.Die Rolls-Royce-Aktie habe heute dennoch "not amused" reagiert. Im Londoner Handel sei der Kurs am Vormittag bis auf 87 Britische Pence gefallen. Zuletzt habe sich der Wert wieder ein wenig auf 96,20 Pence erholt.Die im DAX notierte Aktie des Münchner Triebwerksbauer MTU habe auf die negativen Aussichten des britischen Konkurrenten ungewöhnlich stabil reagiert. Zeitweise lege die MTU-Aktie um über drei Prozent auf 200,50 Euro zu. Die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Krise habe auch die MTU-Aktie von gut 220 Dollar zuletzt wieder gedrückt.MTU könnte aus der Krise des britischen Konkurrenten gestärkt hervorgehen. Man habe kürzlich ein Übernahmeangebot für die spanische Rolls-Royce-Tochter ITP Aero abgegeben. Auch mehrere Finanzinvestoren wie Carlyle, CVC Capital Partners und KKR sowie ein Konsortium aus Towerbrook und Onex seien an ITP interessiert, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg vor einer Woche berichtet und sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen berufen.Ein MTU-Sprecher habe sich zu einem möglichen Gebot nicht äußern wollen. Sein Unternehmen konzentriere sich auf Wachstum aus eigener Kraft, beobachte aber die Lage bei ITP. Ein Rolls-Royce-Sprecher habe auf Nachfrage von Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.Der Verkauf könnte Rolls-Royce bis zu zwei Milliarden Britische Pfund (2,2 Milliarden Euro) in die Kassen spülen. Die Folgen der Pandemie und Probleme mit einem wichtigen Triebwerkstyp hätten Rolls-Royce in eine finanzielle Schieflage gebracht.