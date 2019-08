Wien (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Rohstoffmärkte präsentierten sich in den letzten Wochen wieder stärker, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.



Vor allem Edelmetalle hätten von der Aussicht auf erneut expansivere Geldpolitik profitieren können. Dies zeige sich auch an den anhaltenden Zuflüssen in börsennotierte Produkte auf Gold. Generell seien viele Segmente im Rohstoffbereich weiterhin von einer angespannteren Angebotssituation gekennzeichnet. Dies spiegele sich auch in einer (für Investoren) positiveren Kurvenstruktur wider. (Ausgabe vom 06.08.2019) (07.08.2019/ac/a/m)





