Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Drohungen hinsichtlich eines Handelskrieges hatten nicht nur auf den Aktienmärkten einen spürbaren Effekt, sondern auch auf die Rohölnotierungen, die vor allem zum Ende der Woche unter Druck kamen, so die Analysten der NORD LB.



Selbst wenn es nicht zu einer Eskalation des Konfliktes zwischen den Vereinigten Staaten und deren Handelspartnern kommen sollte, bedeute ein Zoll auf Stahl, dass die Erschließungskosten der Produzenten steigen würden, etwa Piplines würden dann teurer. Insbesondere die Neuerschließungen im Permian Basin, Texas und New Mexico wären betroffen. Am aktuellen Rand hätten die Fracking Unternehmen ihre Absicherungsgeschäfte gegen fallendes Öl schon einmal hochgefahren. In Libyen habe die Produktion aktuell ein neues Hoch erreicht und Mexico habe Auktionen für Fracking Gebiete angekündigt. Bis hier ein Zusatzangebot entstehe werde es aber noch ein wenig dauern. Auch andere Rohstoffe hätten Federn lassen müssen. Gold und Silber eher weniger, Platin und Palladium eher mehr. Industriemetalle hätten mit zwei Ausnahmen die zweite Woche in Folge Preisrückgänge hinnehmen müssen. Die Ausnahmen würden - Überraschung - Stahl und Aluminium betreffen. (05.03.2018/ac/a/m)





