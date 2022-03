Russland gehöre zu den Partnerstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC). Nun werde erwartet, dass die übrigen OPEC+- Mitglieder in Zukunft die ihnen zugewiesenen Förderquoten auch ausschöpfen würden. Das sei in den vergangenen Monaten meist nicht der Fall gewesen. Außerdem sollten die mögliche Rückkehr Irans an die Ölmärkte und eine höhere US-Produktion die Angebotsseite stabilisieren - und wieder zu höheren Lagerbeständen beitragen. Dennoch dürfte das Preisniveau angesichts der aktuellen Situation hoch bleiben. Die Postbank prognostiziere für die Sorte Brent einen Preis von 113 US-Dollar je Fass (159 Liter) Ende März 2023.



Während die europäischen Gasmärkte kurzfristig in der Lage sein könnten, eine mögliche Unterbrechung von Erdgaslieferungen aus Russland bis zum Ende des Winters zu verkraften, belaste die Abhängigkeit auf mittelfristiger Sicht: Die Europäische Union (EU) beziehe mehr als 40% des benötigten Erdgases aus Russland. Immerhin habe die EU-Kommission nun einen Maßnahmenplan vorgelegt, um russische Gasimporte bis Ende des Jahres um zwei Drittel im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren. Sollten die russischen Gaslieferungen nicht unterbrochen werden, könnten die Notierungen in etwa wieder auf das Niveau fallen, zu dem sie vor Kriegsbeginn in einem Deeskalations-Szenario gehandelt worden seien.



Aber auch dann wäre der Preis im Vergleich zu den vergangenen Jahren nach wie vor außergewöhnlich hoch. Eskaliere der Konflikt weiter, könnten die Preise in den nächsten zwölf Monaten jedoch durchaus auf über 200 Euro je Megawattstunde (MWh) verharren. Insgesamt scheinen höhere Gaspreise erforderlich, um mit asiatischen Märkten um Ladungen mit Flüssigerdgas (LNG) zu konkurrieren und Anreize für Investitionen in den Ausbau der LNG-Infrastruktur in Europa zu schaffen, so die Analysten von Postbank Research.



Da sich die US-Notenbank Federal Reserve (FED) auf den Beginn ihres Zinserhöhungszyklus vorbereite, könnte der aktuelle Höhenflug des Goldpreises etwas gebremst werden. Auch Zinserhöhungen in einer Vielzahl anderer Länder würden die Notierung belasten. Auf der anderen Seite würden die Inflationserwartungen, die stärker anziehen dürften als bislang prognostiziert, und die möglicherweise noch zunehmenden geopolitischen Risiken dem Edelmetall in die Karten spielen. Gold genieße bei Anlegern den Ruf einer Krisenwährung, die Inflationsschutz biete. Es gelte die einfache Gleichung: Je größer die Risiken seien, desto größer sei auch die Nachfrage nach Gold. Insbesondere vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Kriegs mit seinen weitreichenden Folgen erwarte die Postbank auf Sicht von zwölf Monaten einen Goldpreis von 2.100 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). (Perspektiven März 2022) (15.03.2022/ac/a/m)





