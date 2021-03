Auch die sich entwickelnde Wasserstoffindustrie habe einen hohen Bedarf an Platin. Zum Beispiel benötige ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug für die Brennstoffzelle fünf bis zehn Mal mehr Platin als ein herkömmliches Auto mit Verbrennungsmotor. Die Elektrolyse zur Herstellung von "sauberem" Wasserstoff erfordere große Mengen Platin, sodass die Nachfrage in den nächsten Jahren dank zahlreicher staatlicher Wasserstoff-Initiativen deutlich steigen könnte. Insgesamt hätten rund 30 Länder Wasserstoffprogramme angekündigt. Bis 2030 möchten zum Beispiel Deutschland und Frankreich 9 bzw. 7 Milliarden Euro in die Branche investieren und China habe Wasserstoff in den Mittelpunkt seiner Energiewende gestellt. Zwar gebe es keine Garantie für ein schnelles Wachstum, aber die Experten von OFI Asset Management würden davon ausgehen, dass sich Wasserstoff mittelfristig als Game Changer erweise. Allerdings sei der Platinpreis seit Jahresbeginn bereits um 12% gestiegen, sodass kurzfristig nur noch wenig Aufwärtspotenzial vorhanden zu sein scheine.



Prognose: Pro Unze würden die Experten von OFI Asset Management dieses Jahr eine Preisspanne von 1.200 bis 1.500 US-Dollar für möglich halten.



Palladium



Palladium (ISIN XC0009665529/ WKN nicht bekannt), das vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt werde, sei seit Jahren chronisch knapp, woran auch der Corona-bedingte Einbruch der Kfz-Produktion im vergangenen Jahr nichts geändert habe. Da sich die Autoindustrie 2021 wieder erhole und zusätzlich neue Abgasnormen wie die Euro 6d ISC-FCM einen höheren Palladiumgehalt in Benzinfahrzeugen erfordern würden, dürfte die Nachfrage nach Palladium 2021 erneut ansteigen.



Aus Sicht der Experten von OFI Asset Management könnte sich der Palladiumpreis daher wieder auf seinen historischen Höchststand von 2.883 USD vom 27. Februar 2020 zubewegen und diesen sogar übertreffen - falls nicht die folgenden Faktoren dämpfend wirken würden:



BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) habe in einer Partnerschaft mit zwei südafrikanischen Produzenten im März 2020 seine neue Tri-Metall-Katalysatortechnologie vorgestellt, die in Benzinautos teilweise Palladium durch Platin ersetze und gleichzeitig neue Emissionsstandards einhalte. Die ersetzbaren Mengen würden auf 300.000 Unzen und damit rund 3% des Marktes geschätzt. Diese neue Technologie könnte bereits in diesem Jahr in begrenzten Mengen eingeführt werden.



Die Verknappung bestimmter elektronischer Bauteile könnte die Autoproduktion für einige Monate lahmlegen und damit die Produktion von Katalysatoren und damit von Platingruppenmetallen einschränken. Erste Schätzungen würden davon ausgehen, dass die weltweite Produktion aufgrund dieser Einschränkungen um 3% bis 5% zurückgehen werde, was jedoch weitgehend davon abhänge, wie lange die Engpässe andauern würden.



Prognose: Palladium könnte 2021 ein neues Allzeit-Hoch oberhalb der bisherigen Rekordmarke von Ende Februar 2020 erreichen - möglicherweise über 3.000 US-Dollar pro Unze. (24.03.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Schmuckindustrie liebt Silber (ISIN XC0009653103/ WKN nicht bekannt) und Platin (ISIN XC0009665545/ WKN nicht bekannt), aber noch bedeutender sind sie für die Energiewende; Benjamin Louvet und Olivier Daguin, Fondsmanager des OFI Precious Metals Fund bei OFI Asset Management, analysieren die Preisentwicklung der wichtigsten Edelmetalle neben Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515).SilberVor allem die bevorstehenden Entwicklungen in der Solarindustrie und der E-Mobilität dürften die Nachfrage nach Silber ankurbeln. Zum einen würden Photovoltaik-Paneele viel Silber verbrauchen und von Jahr zu Jahr immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit einem Bedarf von 5 g Silber pro Solar-Paneel mache dieser Industriezweig allein bereits 12% der weltweiten Silbernachfrage aus. Und die Internationale Energieagentur (IEA) rechne damit, dass die Produktionskapazitäten für Solarstrom bis 2030 um das Vierfache steigen müssten, wenn die Versprechen des Pariser Abkommens eingehalten werden sollten.Bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen werde Silber für die Verbindung von Batterien zu Batteriepaketen verwendet, was aktuell zu einem Anteil von 5% am Silbermarkt führe. Angesichts des noch kleinen, aber schnell wachsenden Absatzes von Elektrofahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Silber in diesem Segment ebenfalls zunehmen.Platin2021 würden steigende Umweltstandards die Platinpreise bestimmen. So führe China in diesem Jahr seine "China 6"-Norm für schwere Nutzfahrzeuge ein, die fast ausschließlich mit Diesel betrieben würden. Der Platingehalt in diesen Fahrzeugen werde sich dadurch wahrscheinlich verdreifachen, was die weltweite Platinnachfrage um 3% bis 5% ansteigen lassen könnte.