Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohöl haben sich in den letzten Tagen wieder leicht erholt, nachdem sie am vergangenen Dienstag auf ihr 8-Monats-Tief gefallen waren, so die Analysten der Nord LB.Stattdessen herrsche derzeit ein Angebotsüberschuss, an dem die OPEC durch ihre Produktionsausweitungen der letzten Monate nicht ganz unschuldig sei. Deshalb werde mit Spannung die nächste OPEC-Sitzung am 06.12. erwartet, bei der über die Produktionspolitik der kommenden sechs Monate beraten werde. Saudi-Arabien habe bereits angekündigt, sich für Förderkürzungen stark zu machen, um einen Preissturz wie in 2014 zu vermeiden. Ihre Nachfrageprognose für Rohöl habe die OPEC zum vierten Mal in Folge nach unten korrigiert, was einer der Vorboten für eine sich abkühlende Weltkonjunktur sei.Ungeachtet der Forderungen Trumps an die OPEC zur Drosselung der Öl-Förderung, bewege sich die Produktion in den USA mit einer Tagesförderung von 11,6 Millionen Barrel auf Rekordniveau. Gepaart mit der geringer als erwartet steigenden Ölnachfrage im nächsten Jahr, seien dies dämpfende Faktoren für den Ölpreis, wenngleich sich insbesondere innerhalb der OPEC+ noch kein eindeutiges Bild bezüglich der zukünftigen Produktionsmenge ergebe. Eines bleibe jedoch sicher - die Ölpreisentwicklung bleibe unsicher. Es sei davon auszugehen, dass sich die hohe Volatilität bis auf weiteres fortsetzen dürfte. Eine Mitschuld daran trage der Twitter-Account des amerikanischen Präsidenten, der mitunter zu erratischen Kursbewegungen beitrage. (19.11.2018/ac/a/m)