Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Dienstag zunächst seitwärts weiter, um im Handelsverlauf stark nach oben durchzustarten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe die alte Hürde bei 61,28 USD wieder erreicht werden können.



Nach einem leichten Rücklauf biete sich bereits die Chance, oberhalb der 60,53 USD den Anstieg auszudehnen. Gehe es dabei auch über die 61,28 USD hinaus, werde der Weg in Richtung der 62,80 USD frei, bevor dort der mittelfristige Abwärtstrend den Spielraum begrenzen dürfte. Ein Rücklauf bis in den Bereich 59,09 USD wäre jederzeit möglich, erst darunter würden neue Verkaufssignale drohen. (14.08.2019/ac/a/m)





