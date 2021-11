Hannover (www.aktiencheck.de) - Bang - und die Pandemie ist wieder zurück, so Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB.Die Aufmerksamkeit richte sich nun wieder auf das Virus, von dem einigermaßen gesichert nur bekannt sei, dass es sich schnell ausbreite und viele Mutationen habe, die den Impfschutz womöglich deutlich reduzieren würden. Beides stelle die Vorstellung infrage, dass der Weg aus der Pandemie frei sei. Es bringe vor allem die (europäischen) Länder in Verlegenheit, die sich gegen einschränkende Maßnahmen und eine Impfpflicht zuletzt gesträubt hätten und die nun mit bereits an bis an die Grenzen belasteten Gesundheitssystemen zu kämpfen hätten. Reisebeschränkungen seien bereits erlassen worden und es scheine nur eine Frage von Tagen zu sein, bis auch - wahrscheinlich dann relativ harte - mobilitätseinschränkende Maßnahmen ergriffen würden. Für die Ölnachfrage bedeute das direkt und indirekt (Konjunktur!) negative Auswirkungen. Nur was das für den Ölpreis bedeute, sei durchaus nicht eindeutig.Die Reaktion des Marktes auf die SDR könnte aber einen Hinweis geben: Es gebe offenbar allerhand Vertrauen auf die OPEC+, stabilisierend einzugreifen, zumal nun ihre Version des Weges aus der Pandemie schlagend geworden sei. Mit entsprechender Spannung dürfte deswegen das Treffen der Vertreter des Kartells in dieser Woche erwartet werden. Ein Blick auf den Ölpreis an diesem Morgen gebe schon einen gewissen Hinweis. Der Preis erhole sich auf über gute 75 USD/b. (Ausgabe 48 vom 29.11.2021) (29.11.2021/ac/a/m)