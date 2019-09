Zur Wochenmitte hätten die Ölnotierungen deutlich positive Impulse von der unerwartet starken Reduktion der US-Rohölbestände erhalten. Die von der Energy Information Administration (EIA) der US-Regierung veröffentlichten Daten zum Lageraufkommen an Rohöl in den USA hätten einen Rückgang um rund 10 Mio. Barrel per 23. August verzeichnet. Die von Bloomberg abgefragten Analysten seien lediglich von einer Reduzierung um durchschnittlich 2,9 Mio. Barrel ausgegangen. Zusätzlich hätten sich die Vorräte an Benzin und anderen Destillaten reduziert. Dies könnte als ein Hinweis auf eine stärkere Binnennachfrage in der größten Volkswirtschaft der Welt angesehen werden.



Ebenso werde auch das Ausmaß des aktuellen Hurrikans "Dorian" einen Einfluss auf die zukünftigen Lagerbestände haben. In der Vergangenheit hätten derartige Wirbelstürme immer wieder diverse Förderkapazitäten für Öl mehrere Tage oder gar Wochen stillgelegt, wodurch die Ölnotierungen zusätzlich gestützt werden sollten. Unterstützung hätten zudem moderatere Töne im sino-amerikanischen Handelskonflikt geliefert.



US-Präsident Trump habe in einem Radiointerview über weitere geplante Gespräche mit China gesprochen. Auch die Gegenseite in Person des Sprechers des chinesischen Handelsministeriums habe sich gegen eine Eskalation des Handelskrieges ausgesprochen. Allerdings deckele die Unsicherheit darüber die Ölpreise, wie nachhaltig solche Aussagen zu bewerten seien. Denn sollten die Gespräche nicht nach dem Gusto des US-amerikanischen Präsidenten verlaufen, könne dieser mit 280 Zeichen eine eigentlich positive Preisentwicklung schnell wieder im Keim ersticken. (02.09.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Fahrwasser optimistisch gestimmter Finanzmarktteilnehmer sowie in Kombination mit positiven Fundamentaldaten hat der Ölmarkt in der vergangenen Handelswoche deutlich an Rückenwind gewonnen, so die Analysten der Nord LB.Die wichtige Benchmarksorte aus der Nordsee habe nicht nur die als psychologisch bedeutend angesehene Schwelle von USD 60 zurückerobert, sondern habe diese auch zu Beginn dieser Woche festigen können. Am Freitag habe das Barrel Brent den Handel bei USD 60,39 mit einem Wochenplus von 2,6% verlassen.