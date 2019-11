Des Weiteren seien vermehrt negative Zwischentöne bzgl. einer weiteren Förderkürzung, sowohl zeitlich als auch volumenmäßig, aus Reihen der OPEC+ zu vernehmen. Angesichts einer aktuell konjunkturbedingt schwächelnden globalen Rohölnachfrage und einer hohen, Fracking-bedingten, US-Produktion wäre eine Förderkürzung nach Einschätzung der Analysten durchaus angebracht. Zumal die OPEC selbst in ihrem neuen World Oil Outlook ihre Prognose für die weltweite Zunahme der Ölnachfrage auf 104,8 Mio. bpd bis 2024 und 110,6 Mio. bpd bis 2040 senke.



Ebenso solle die OPEC-Produktion in den kommenden fünf Jahren zurückgehen und sich bis 2024 auf 32,8 Mio. bpd reduzieren (2019: 35 Mio. bpd). Jedoch würden Aussagen wie die des russischen Energieministers Nowak, der Ölmarkt sei tendenziell ausgeglichen und das Preisniveau könne als angemessen angesehen werden, weitere konzertierte Aktionen zur Förderkürzung der OPEC+ zumindest fragwürdig erscheinen lassen.



Auch die unklare Lage im sino-amerikanischen Handelskonflikt bestimme weiterhin die Gemütslage an den Ölmärkten. Nachdem sich Meldungen einer möglichen beiderseitigen schrittweisen Reduzierung der Strafzölle positiv auf die Ölnotierungen ausgewirkt hätten, sei dies zu Beginn des Wochenendes von Mitgliedern der US-Administration wieder dementiert worden. Entsprechend pessimistisch dürften die bisherigen Ölbullen in die kommende Handelswoche starten. (11.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der bereits in der Vorwoche eingeläutete Aufwärtstrend an den globalen Ölmärkten hatte auch in der vergangenen Woche zunächst weiterhin Bestand, wenngleich zwei negative Meldungen zur Wochenmitte diese positive Dynamik merklich abmilderten, so die Analysten der Nord LB.Die Leitsorte Brent habe im Freitagshandel bei USD 62,35 und einem Wochenplus von knapp einem Prozent geschlossen. Das wöchentliche Zahlenwerk des US-Energieministeriums (DOE) habe die Ölnotierungen am Mittwoch nach zwei Tagen mit Zugewinnen (in der Spitze habe Brent USD 63 überschritten) unter Druck gebracht. Anders als es die Vorabschätzung des Interessenverbandes API habe vermuten lassen, habe das DOE wiederholt einen deutlichen Anstieg der Rohölvorräte i.H.v. 8 Mio. Barrel vermeldet. Den als enttäuschend wahrgenommen Daten - die von Bloomberg befragten Markteilnehmer seien nur von +0,8 Mio. Barrel ausgegangen - habe lediglich eine schwache Reduktion bei den Ölprodukten von 3 Mio. Barrel gegenübergestanden.