Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Marktteilnehmer an den internationalen Ölmärkten haben eine schwierige Handelswoche hinter sich, in der die Notierungen wieder um eine einheitliche Richtung kämpften, so die Analysten der NORD LB.Dass das Angebot wieder auskömmlich sei, verdeutliche auch ein Bericht von Reuters, nach dem die OPEC-Förderung im Oktober um 690 Tsd. bpd zugenommen habe. Bei einem Gesamtvolumen von 29,6 Mio. bpd werde deutlich, dass Saudi-Arabien seine Produktion wieder auf Normalniveau gebracht habe.Entgegen dieser belastenden Faktoren hätten die Bullen dann am Freitag wieder die Oberhand an den Ölmärkten zurückgewinnen können. Unerwartet starke chinesische Wirtschaftsdaten, robuste US-Arbeitsmarktdaten (+128 Tsd. neue Stellen sowie Revision der Vormonate um +95 Tsd. Jobs) sowie positive chinesische Medienberichte zu den Handelsgesprächen hätten die Ölpreise wieder anziehen lassen. Peking und die US-Administration sollten eine grundsätzliche Einigung über Fragen der Ausgestaltung eines möglichen Handelsabkommens erzielt haben. Es sei davon auszugehen, dass die Ölmärkte bis zur OPEC-Sitzung im Dezember von einer kurzfristigen Nachrichtenlage beeinflusst würden. (04.11.2019/ac/a/m)