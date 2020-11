Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise erklommen im Verlauf der letzten Woche fast 49 USD pro Barrel und damit den höchsten Stand seit Anfang März, so die Analysten der Nord LB.Bereits in der Woche zuvor hätten Gerüchte die Runde gemacht, dass einige Mitgliedstaaten der OPEC mit den Einschränkungen ihrer Produktion bzw. deren Allokation zwischen ihnen, unzufrieden seien. In der zweiten Wochenhälfte sei dann bekannt geworden, dass am es am eine Sonntag außerordentliche informelle Sondierung hochrangiger Vertreter des Kartells zur weiteren kurzfristigen Politik geben solle. Die Gespräche sollten das in dieser Woche Montag und Dienstag stattfindende reguläre Treffen vorbereiten, bei dem das weitere Vorgehen ab Januar 2021 festgelegt werden solle. Da die Vorbesprechung aber ohne Ergebnis geblieben sei, sei eine weitere Zurückhaltung der OPEC bzw. die bisher bemerkenswerte Disziplin keine Selbstverständlichkeit mehr.Ganz überraschend sei der aufkommende Streit nicht, hauche doch ein Ölpreis über 45 USD pro Barrel der nordamerikanischen Ölindustrie neues Leben ein. In der Tat würden wieder mehr aktive Rigs in der Schieferölindustrie gezählt. Der Blick der Marktteilnehmer richte sich also wieder mehr in die Gegenwart und die sei immer noch geprägt von einem Ölverbrauch, der deutlich unter dem vor der Corona-Krise liege und die Ölproduzenten mit großen Überkapazitäten plage. Das Attentat auf den führenden Atomforscher Irans habe zumindest am Montagmorgen keine Spuren am Markt hinterlassen. (30.11.2020/ac/a/m)