Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein sich zunehmend aufhellendes Kapitalmarktumfeld verhilft auch den Ölmarkten zu positiven Kursnotierungen, so die Analysten der Nord LB.Der Ölmarkt dürfte sich in dieser Woche maßgeblich mit der Demission des Energieministers Saudi-Arabiens, Khalid al-Falih, und deren Implikationen beschäftigen. Am Wochenende sei dessen Absetzung per königlichem Dekret publik geworden, nachdem er bereits in der Vorwoche den Aufsichtsratsvorsitz der staatlichen Saudi Aramco habe abgeben müssen. Dieser als Paukenschlag zu bezeichnende Vorgang könne als eine Zäsur beim wichtigsten OPEC-Mitglied angesehen werden. Al-Falih habe bisher als die graue Eminenz des globalen Ölmarktes gegolten, dessen dezente, aber in der Sache verbindliche, Wortwahl Gewicht gehabt habe. Zu seinen Verdiensten würden u.a. die koordiniere Kürzung der OPEC-Fördermengen seit Ende 2016 sowie seine Überzeugungsarbeit, Russland als dauerhaften Partner der OPEC zu gewinnen, zählen.Allerdings hätten al-Falih´s jüngste Maßnahmen nicht den erhofften Effekt auf dem Ölpreis gehabt, welcher seit Monaten zwischen USD 55 und USD 70 pro Barrel schwanke. Der Haushalt Saudi-Arabiens und die ambitionierten Pläne von Kronprinz Mohammed´s "Vision 2030" würden Notierungen von mindestens USD 80 benötigen. Al-Falih´s Nachfolger werde der Halbbruder des Kronprinzen, Prinz Abdulaziz. Auch wenn dieser als Energieexperte seit 1980 das Ministerium berate, könne seine Ernennung durchaus als Paradigmenwechsel verstanden werden, da er das erste Mitglied des Königshauses auf dem Posten des Energieministers sei. Ob neue Besen immer sofort auch gut kehren würden, könne Prinz Abdulaziz bereits am Mittwoch beim zweitägigen Treffen zu Beratungen von Fördermengen der OPEC+ unter Beweis stellen. (09.09.2019/ac/a/m)