Hannover (www.aktiencheck.de) - Die globalen Ölmärkte befinden sich in einem äußerst unruhigen Fahrwasser und suchen im Rahmen diverser gegenläufiger Einflüsse weiter nach ihrer Richtung, so die Analysten der Nord LB.Zudem hätten in den vergangenen Wochen die Aufforderungen Trumps, Saudi Arabien und die sonstige OPEC möge ihre Fördermengen nach dem vollständigen US-Bann des iranischen Ölexportes ausweiten, für leichtere Notierungen gesorgt. Auch wenn eine volle Kompensation des wegfallenden iranischen Ölangebots durch die Reservekapazitäten der sonstigen OPEC möglich sei und auch starke non-OPEC Förderwachstumsaussichten für langfristig sinkende Preise sprächen, würden die Analysten die aktuellen Preisrücksetzer eher als Verschnaufpause von der Rally des laufenden Jahres erachten, denn als beginnenden Abwärtstrend. Grundlage dieses Basisszenarios sei die Annahme einer Weiterführung der OPEC Fördermengenbegrenzung unter nur teilweiser Kompensation der wegfallenden iranischen Exporte, wodurch ein preisbelastendes strukturelles Überangebot im Jahresverlauf vermieden werden dürfte.Indes beinhalte das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran deutliche Aufwärtsrisiken. Nachdem die USA die Schlinge um den Hals des Irans mit den härtesten Sanktionen in der Geschichte immer weiter zuziehen würden, würden auch die Spannungen an der Straße von Hormus, dem elementar wichtigsten Transportkorridor des weltweiten Ölhandels, wachsen. Erst am Wochenende habe die USA auf "eine Reihe von beunruhigenden und eskalierenden Indizien und Warnungen" aus dem Iran mit der Verlegung eines Flugzeugträgers in den Nahen Osten reagiert. Sollte es hier zu einer Eskalation kommen, dürfte dies den Ölpreisen Auftrieb verleihen. (06.05.2019/ac/a/m)