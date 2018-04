Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag setzte der Ölpreis den Anstieg zunächst noch einmal deutlich fort, kam dann aber im Handelsverlauf nach neuen Hochs zurück, sodass ein klares bärisches Reversal etabliert wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Umkehrtag bestehe die Gefahr, weiter unter Druck zu geraten. Abgaben bis in den Bereich der 72,50 USD seien möglich, bevor der Aufwärtstrend der Vortage dort wieder nach oben schieben könnte. Gehe es klar unter 72,50 USD zurück, könnte ein Rücklauf bis in den Bereich der 71,00 USD anstehen. Oberhalb der 74,71 USD biete sich die Möglichkeit, die Rally in Richtung 76,00 USD auszudehnen. (20.04.2018/ac/a/m)