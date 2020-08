Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Freitag weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei hätten sich die Notierungen im weiteren Verlauf noch oberhalb der 444,25 USD stabilisieren können.



Weitere Abgaben bis in den Bereich 43,88 USD seien bei Brent jederzeit möglich. Sollte der Ölpreis darunterfallen und somit auch aus dem flachen Abwärtstrend der Vorwochen, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich 41,30 USD. Oberhalb der 45,52 USD wäre hingegen ein Signal für eine Rallyfortsetzung möglich. (24.08.2020/ac/a/m)



