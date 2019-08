Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent rutschte an den Vortagen steil ab, konnte sich aber am Donnerstag auf niedrigem Niveau leicht stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei aber nur eine Seitwärtsbewegung gelungen.



Die Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau könnte noch ausgedehnt werden. Spielraum biete sich bis zum Abwärtstrend der Vortage im Bereich 58,00 USD. Erst der Ausbruch darüber lasse das Chartbild bullischer werden, was einen Anstieg bis 60,53 USD nach sich ziehen könnte. Abgaben bis 55,86 USD könnten unterhalb des Abwärtstrends jederzeit wieder anstehen. Gehe es unter dieses Niveau, bestehe die Gefahr, die Korrektur auch bis 50,00 USD auszudehnen. (09.08.2019/ac/a/m)





