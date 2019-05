Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (23.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet schwimmt im Geld - AktienanalyseDie Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) hat mehrere Unternehmen erfolgreich an die Börse gebracht - dem Online-Schwergewicht Zalando im Oktober 2014 folgten die IPOs des Essenslieferdienstes Delivery Hero und des Kochboxenversenders HelloFresh sowie der Online-Möbelhändler Westwing und Home24, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jüngster Coup sei das IPO der auf Afrika spezialisierten E-Commerce-Gruppe Jumia in den USA gewesen. Die Anteile seien in den ersten Handelstagen um fast 250 Prozent nach oben geschnellt, ehe ein negativer Bericht des Shortsellers Citron Research die Papiere unter Druck gebracht habe.Rocket Internet habe sich auch nach den Börsengängen immer wieder von Aktien getrennt. Allein der jüngste Ausstieg bei HelloFresh habe knapp 350 Mio. Euro in die Kassen gespült. Rechne man die netto verfügbaren liquiden Mittel plus die verbliebenen Anteile an den börsennotierten Beteiligungen hinzu, komme man auf insgesamt rund 2,88 Mrd. Euro. Was Rocket mit dem Geld vorhabe, sei unklar. Möglichweise habe das Management einen größeren Deal in Vorbereitung. Die Analysten von Berenberg sähen aber noch eine andere Möglichkeit: Rocket benötige angesichts hoher Bargeldbestände kein Kapital, so dass auch die aktuelle Notierung an der Börse keinen Mehrwert für das Unternehmen liefere. Daher würden es die Analysten für möglich halten, dass Rocket bald vom Kurzettel verschwinden werde. Das von 53 auf 30 Euro gekappte Kursziel sei der Betrag, der geboten werden könne, um den Start-up-Investor von der Börse zu nehmen. Daraus errechnet sich eine Übernahmeprämie von rund 33 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2019)Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: