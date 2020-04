Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen habe den Gewinn im Geschäftsjahr 2019 deutlich steigern können. Auch bei den Beteiligungen Global Fashion Group und Home24 habe es speziell im Schlussquartal Erfolge zu vermelden gegeben. Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer warne aber vor negativen Auswirkungen der globalen Coronavirus-Krise. Es sei jetzt schon erkennbar, dass sie sich in den kommenden Monaten und Quartalen auch auf Unternehmen im Netzwerk von Rocket Internetnegativ auswirken werde, so Samwer.Konkret sei im Geschäftsbericht die Rede von einem "geringeren Umsatzwachstum der Netzwerkunternehmen" und einer "höheren Insolvenzquote als in den vergangenen Jahren". In der Unternehmenspräsentation warne Rocket Internet vor "signifikanten Auswirkungen" auf den Wert der privaten Beteiligungen und auf die Kredite, die den Portfoliounternehmen gewährt worden seien.Nachdem die Empfehlung im Zuge der Corona-Turbulenzen zwischenzeitlich ausgestoppt worden sei, bleibe "Der Aktionär" vorerst an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link