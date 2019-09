Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (26.09.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet: Ein Börsenrückzug ist noch nicht vom Tisch - AktienanalyseDie Aussagen des Managements auf dem jüngsten Kapitalmarkttag waren Auslöser für den Rücksetzer bei der Rocket Internet-Aktie (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es nicht die Strategie des Unternehmens, das Unternehmen wieder zu privatisieren", habe Gründer und Konzernchef Oliver Samwer gesagt. Dabei hätten einige Anleger vor dem Kapitalmarkttag auf ein lukratives Abfindungsangebot gesetzt - in Marktkreisen habe man zuletzt im Zuge eines Börsenrückzugs eine Offerte jenseits der 30-Euro-Marke für möglich gehalten.Daher verwundere es nicht, dass die Rocket Internet-Aktie nach Samwers Aussagen unter Druck gekommen sei. Da hätten auch die Halbjahreszahlen nicht geholfen, die der Startup-Investor ebenfalls anlässlich des Kapitalmarkttages veröffentlicht habe. Demnach seien die Erlöse von 24 Mio. auf 32 Mio. Euro gestiegen. Der Gewinn nach Steuern habe von 297 Mio. auf 548 Mio. Euro zugelegt. Die liquiden Mittel hätten sich zuletzt auf rund drei Mrd. Euro netto belaufen - fast 20 Euro je Aktie. Rechne man noch die Anteile an den börsennotierten Unternehmen Global Fashion Group, Jumia und Home24 hinzu, sei die aktuelle Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. Euro komplett abgedeckt. Hinzu kämen zahlreiche weitere Beteiligungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: