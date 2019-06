Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) mache sich bereit für den Börsengang. Das von Rocket Internet mitgegründete Unternehmen sei in 17 Ländern der Regionen Südamerika und Asien aktiv. Zuletzt habe die Berliner Start-up-Schmiede rund 21 Prozent der Anteile gehalten. Hauptaktionär sei mit etwa 35 Prozent der schwedische Investor und Mitgründer Kinnevik.Wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe, solle der Börsengang im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse erfolgen. Das Angebot solle ausschließlich aus neu ausgegebenen Stammaktien bestehen und dem Online-Modehändler brutto rund 300 Millionen Euro einbringen. Die Erlöse wolle das Unternehmen dazu verwenden, weiteres Wachstum zu fördern. Dazu solle etwa in die Technologieplattform, die Lieferinfrastruktur und die Gewinnung von Neukunden investiert werden. Einen genauen Zeitplan für das IPO habe GFG noch nicht genannt.Rocket Internet und den übrigen frühen Investoren werde der Börsengang zunächst jedoch kein Geld in die Kasse spülen. Sie hätten sich verpflichtet, im Zuge des IPOs und in den ersten sechs Monaten keine GFG-Aktien zu verkaufen, heiße es in der Mitteilung. Bis zwölf Monate nach der Erstnotiz dürften sie maximal 20 Prozent ihrer Anteile verkaufen.Knapp werden dürfte das Geld bei Rocket Internet aber trotzdem nicht: Erst in der Vorwoche habe das Unternehmen einen Netto-Cash-Bestand von 3,1 Milliarden Euro ausgewiesen (Stichtag: 15. Mai 2019). Dazu habe vor allem der Rückzug aus einigen großen, börsennotierten Beteiligungen beigetragen.Unterstützt von der Aussicht auf den GFG-Börsengang trotze die Rocket-Aktie dem schwachen Gesamtmarkt und lege am Montagvormittag modert zu. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 23,88 Euro sei dabei ein frisches Kaufsignal erzeugt worden. Aus technischer Sicht sei der Weg zum Jahreshoch bei 24,62 Euro und darüber hinaus nun frei.Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, Neueinsteiger können das technische Signal zum Einstieg nutzen, so Nikolas Kessler. "Der Aktionär" setzt auch im Aktien-Musterdepot auf die Aktie von Rocket Internet. (Analyse vom 03.06.2019)