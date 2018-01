Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,72 EUR +0,76% (25.01.2018, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,76 EUR 0,00% (25.01.2018, 16:36)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (25.01.2018/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktie: Widerstandsbereich im Visier - AktienanalyseMit der Aktie von Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) hatten Anleger bisher wenig Freude, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Oktober 2014 sei die Rocket Internet-Aktie zu 42,50 Euro ausgegeben worden. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf rund 60 Euro habe sich der Titel seitdem die meiste Zeit unterhalb des Emissionspreises aufgehalten. Aktuell notiere die SDAX-Aktie nur gut halb so hoch wie beim Börsengang. Dabei könne sich die Geschäftsentwicklung der Startup-Schmiede durchaus sehen lassen.Neben dem Online-Schwergewicht Zalando habe Rocket Internet inzwischen zwei weitere Firmen erfolgreich an die Börse gebracht: den Essenslieferdienst Delivery Hero und den Kochboxenversender HelloFresh. Nun würden die Berliner auf richtig viel Cash sitzen: Die liquiden Mittel hätten zuletzt 3,8 Mrd. Euro betragen. Dass Rocket-Chef Oliver Samwer einiges vorhabe, habe er in einem Interview mit dem Handelsblatt kurz vor Weihnachten durchblicken lassen. Rocket sehe sich derzeit viele gute Kandidaten etwa in Südostasien an, so der Manager. Seine Pläne habe der Manager mit Aktienkäufen untermauert: Am 7. Dezember habe sich Samwer mit Papieren von Rocket Internet für fast 34 Mio. Euro eingedeckt. Der Markt habe den Deal mit Kursgewinnen quittiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: