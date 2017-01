Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,20 EUR +1,45% (30.01.2017, 08:47)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (30.01.2017/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Börsengang vor gut zwei Jahren habe die Rocket Internet-Aktie ihren Besitzer wenig Freude bereitet. Aus technischer Sicht zeichne sich aktuell allerdings ein deutlicher Silberstreif am Horizont ab. So diene die Entwicklung der letzten gut sechs Monaten dazu, einen tragfähigen Boden auf Basis der letzten Tiefpunkte bei 16,36/16,54/17,20 EUR auszubilden. Dank des in der letzten Woche erfolgten Sprungs über das Hoch vom September 2016 bei 21,55 EUR gelte die untere Umkehr nun sogar als abgeschlossen. Aus der Höhe des beschriebenen Kursmusters ergebe sich nun ein rechnerisches Kursziel von rund 25,80 EUR, welches zudem bestens mit dem Abwärtsgap von Ende April 2016 bei 25,50/26,80 EUR harmoniere.Abgerundet werde das auf diesem Niveau entstehende Widerstandsbündel durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements bei 26,72 EUR bzw. 26,95 EUR. Jenseits dieser Barrieren markiere das Hoch vom April 2016 bei 29,25 EUR das nächste Anlaufziel. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die Nackenlinie der beschriebenen Bodenbildung an - definiert durch das Hoch vom September vergangenen Jahres bei 21,55 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2017)Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:22,79 EUR +1,97% (27.01.2017, 17:35)