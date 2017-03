Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

15,345 EUR -5,07% (22.03.2017, 15:36)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

15,394 EUR -4,45% (22.03.2017, 15:42)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com (22.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) die Reißleine zu ziehen.Ohne besondere News breche der Titel am Mittwoch in der Spitze um rund fünf Prozent ein. Damit nehme die jüngste Talfahrt noch einmal deutlich Fahrt auf. Auslöser für den Kursrückgang sei der Teilausstieg des Großinvestors Kinnevik im Februar gewesen. Auf den ersten Schock seien weitere Hiobsbotschaften von den Rocket-Beteiligungen Hello Fresh und Delivery Hero gefolgt.Die Rocket Internet-Aktie habe daraufhin zunächst die Unterstützungszone im Bereich von 17,35 Euro unterschritten und sei im weiteren Verlauf auch unter das bisherige Allzeittief bei 16,35 Euro gerutscht. Hoffnungen auf ein Ende der Talfahrt und eine dynamische Gegenbewegung hätten sich nicht erfüllt. Stattdessen drohe nun der freie Fall.Börsenplätze Rocket Internet-Aktie: