Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (14.10.2021/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF).Rock Tech Lithium habe am Montag den geplanten Erwerb eines Grundstückes in Guben (Brandenburg) gemeldet. Damit lege das Unternehmen das Fundament für die Errichtung des ersten europäischen Lithium-Konverters. Die Gesamtkosten für den Grundstückserwerb und Bau des Konverters würden sich auf 470 Mio. Euro belaufen.Das Grundstück umfasse eine zwölf Hektar große Fläche und befinde sich in einem bestehenden Industriegebiet. Damit seien Transportwege zur Absicherung der Wertschöpfungskette bereits vorhanden. Zudem würden sich im direkten Umfeld Produktionsstätten von Tesla und BASF befinden. Durch die Clusterung entstünden Synergien in den Lieferketten für die "Gigafactory" oder für BASFs Prototyp zur Herstellung neuer Kathodenmaterialien. Der sukzessive Stellenabbau in der traditionellen Braunkohleregion Guben sichere dabei den Zugang zu qualifiziertem Personal.Die Kosten des Grundstückserwerbs inklusive Bau des Konverters würden sich auf rund 470 Mio. Euro beziffern. Sie lägen damit deutlich oberhalb der ursprünglichen Schätzung von 340 Mio. Euro. Der Grund seien gestiegene Materialpreise im Zusammenhang mit einer defensiven Investitionsplanung. Der Analyst unterstelle, dass 12,5% des Investitionsvolumens durch Subventionen gedeckt würden. Der Eigenkapitalanteil dürfte sich auf rund 25% belaufen, der Fremdkapitalanteil entsprechend auf 62,5%.Der Bau der Anlage beginne in H1 2022. Eine Inbetriebnahme sei für Anfang 2024 geplant. Ursprünglich sei der Analyst von einem Produktionsstart in Q4 2023 ausgegangen. Angesichts des späteren Produktionsbeginns erwarte er entsprechend keine Umsätze in 2023 und korrigiere daher seine Prognose. Für das Folgejahr bestätige er seine Erwartungen, die er weiterhin als konservativ einstufe (MONe: 50% Kapazitätsauslastung). Das höhere CAPEX (+35%) und die damit einhergehende höhere Abschreibung führe im Ergebnis zu einem niedrigeren EBIT von 24,8 Mio. Euro für das Jahr 2024 (zuvor: 33,8 Mio. Euro). Auf Basis der späteren Umsetzung und gestiegenen Investitionsausgaben sinke der DCF-basierte Fair-Value der Aktie auf 8,00 CAD. Unter Einbezug der Peer-Group ergebe sich ein neues Kursziel von 9,50 CAD.Rock Tech Lithium treibe seine Agenda zur Realisierung des Konverter-Projektes konsequent voran. Für den Kapitalmarkt stehe im Vordergrund, ob die entscheidenden Schritte zum Bau des Konverters (Grundstückskauf, erfolgreiche Finanzierung, Baubeginn) überhaupt gelingen würden. Die Meldung vom Montag habe die Visibilität diesbezüglich erhöht.Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel von 9,50 CAD (zuvor: 10,00 CAD) für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 13.10.2021)