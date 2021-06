Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,80 EUR +1,82% (14.06.2021, 12:57)



Canadian Exchange-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

4,06 CAD +0,50% (11.06.2021)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCKTF



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (14.06.2021/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, Nasdaq OTC-Symbol: RCKTF) mit dem Votum "kaufen" auf.Die kanadisch-deutsche Gesellschaft Rock Tech Lithium verfolge die klare Vision, zum führenden Anbieter von batteriezelltauglichem Lithium für Europas Automobilindustrie zu werden. Dabei könne das Unternehmen aufgrund einer 100%-eigenen Förderstätte für Lithiumerz in Kanada einen gesicherten Rohstoffzugang vorweisen und plane darüber hinaus den Bau des hierzulande bislang ersten industriellen Converters für die Erzeugung von Lithiumhydroxid, das eine Schlüsselkomponente bei der Kathodenfertigung für Automotive-Batterien bilde. Weitere Converter sollten perspektivisch folgen.Durch die vergleichsweise ressourcenschonende Lithium-Gewinnung aus Festgestein und ein eigenentwickeltes innovatives Verfahren der Konvertierung dürfte Rock Tech nicht nur zu einem der wenigen integrierten Produzenten außerhalb Chinas, sondern auch einem der nachhaltigsten und kostengünstigen Akteure werden, wobei die hierfür notwendige Technologie zum Teil noch in der Erprobung sei. Der avisierte Wettbewerbsvorteil sollte das Unternehmen als begehrten Lieferanten für die OEMs und Batterieherstellerauftreten lassen, die sich angesichts der stetig steigenden Marktpenetration von Elektroautos sowie des geplanten massiven Ausbaus der Zellfertigungskapazitäten (CAGR Europa 2020-2030e: über 22%) um eine frühzeitige und lokale Sicherung des Rohstoffbezugs bemühen würden.Denn allein Europa dürfte bis Ende des Jahrzehnts einen Jahresbedarf für Lithiumhydroxid aufweisen, der die heutige globale Angebotsmenge um knapp den Faktor 10x übersteige, was drastische Angebotsengpässe und exzellente Gewinnaussichten für First Moverwie Rock Tech erwarten lasse. Zwar erfordere die Umsetzung der Unternehmensstrategie hohe Anfangsinvestitionen im mittleren dreistelligen Mio.-Bereich, diesen dürften mittelfristig jedoch operative Gewinnmargen von deutlich über 30% gegenüberstehen. Gegenwärtig befinde sich Rock Tech in der finalen Planungs- und Genehmigungsphase, der Start der Produktion se nach rund 18-monatiger Bauzeit des Converters für Q4 2023 vorgesehen.Der Analyst habe angesichts der eingeschränkten Visibilität bewusst konservative Annahmen getroffen und Rock Techs ambitionierte Pläne in ein DCF-Modell überführt, aus dem im Erfolgsfall ein Upside-Potenzial von über 100% für die Aktie ersichtlich werde. Das Ergebnis habe er anhand einer Peergroup-Analyse plausibilisiert, die etablierte Lithium-Konzerne ebenso wie neue Player umfasse und ihm gleichwertig zur Ermittlung des Fair Values diene. Rock Tech besitze das Potenzial, zu einem gewichtigen Lithium-Anbieter zu werden, was langfristig orientierten Investoren ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis biete.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, startet daher die Coverage mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 10,00 CAD. (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link