Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (07.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Risdiplam werde zurzeit in zwei zulassungsrelevanten Phase-2/3-Studien getestet: SMA Typ 1 (FIREFISH) sowie SMA Typ 2 und 3 (SUNFISH). Roche habe auf der AAN aktualisierte Zwischenergebnisse der Studien übermittelt.FIREFISH: Bei der für den konfirmatorischen und zulassungsrelevanten Teil 2 von FIREFISH (n=17) ausgewählten Dosis könne anhand der Daten bestätigt werden, dass mit Risdiplam behandelte Patienten über die natürliche Historie der Erkrankung hinausgehende Entwicklungsmeilensteine erreichen: Ein Säugling habe nach einer 12-monatigen Behandlung wieder stehen können.SUNFISH: Nach den Daten von SUNFISH hätten die motorischen Funktionen bei Patienten im Alter von zwei bis 24 Jahren weiter verbessert werden können. Insgesamt sei Risdiplam gut vertragen worden, und bis dato habe es keine behandlungsbezogenen Sicherheitserkenntnisse gegeben, die einen Abbruch einer der beiden Studien erforderlich gemacht hätten.Die auf der AAN vorgelegten Daten würden in die Anträge auf Zulassung von Risdiplam durch die FDA und EMA aufgenommen, mit der im 2H19 gerechnet werde. Das Modell des Analyst gehe von einem Spitzenumsatz von USD 250 Mio. aus - risikobereinigt mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 40%. Vorerst halte Schneider an dieser Einschätzung fest. Unterdessen werden konkurrenzfähige Medikamente zugelassen, die uns mehr Einblicke in die Marktdynamik geben werden, so Stefan Schneider, Analyst von Vontobel Research. Im Rahmen der Anlegerkonferenz werde Roche detailliertere Informationen bereitstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: