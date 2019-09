Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

263,40 EUR -1,27% (30.09.2019, 08:35)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

288,60 CHF +0,66% (27.09.2019)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (30.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Der Pharma-Konzern Roche müsse weiter um die Übernahme von Spark Therapeutics bangen. Erneut prolongiere der Schweizer Pharma-Konzern die Übernahmeofferte, dieses Mal bis zum 30. Oktober. Das Angebot werde verlängert, um den US-Handelsbehörden (FTC) und der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) Zeit zu geben, die Prüfungen der Übernahme abzuschließen. Doch es gebe auch positive Neuigkeiten aus dem Hause Roche.So sei Rituxan (Rituximab) zur Behandlung von Kindern mit zwei seltenen Blutgefäßerkrankungen von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen worden.Doch die neue Zulassung in den USA werde von den Problemen bei der Übernahme des Gentherapie-Spezialisten Spark Therapeutics überschattet. Erneut müsse Roche die Übernahmeofferte verlängern (bis zum 30. Oktober). Ursprünglich wäre die Frist an diesem Dienstag abgelaufen.Die Parteien seien der Transaktion verpflichtet geblieben und hätten eng mit den Behörden zusammengearbeitet, habe es geheißen. Erst vergangenen Woche habe die britische Behörde erklärt, sie gehe der Frage nach, ob diese Transaktion möglicherweise wettbewerbsschädlich sein könnte. Die Behörde bitte nun interessierte Parteien um eine Stellungnahme zu der Transaktion.Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2019)Mit Material von dpa-AFX