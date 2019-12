Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

279,60 EUR +1,56% (06.12.2019, 15:24)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

305,80 CHF +0,43% (06.12.2019, 15:11)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (06.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Roche-Genussschein (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) unter die Lupe.Beim Schweizer Pharmakonzern Roche laufe es derzeit rund. Nach bereits einigen starken News von der Produktpipeline zuletzt habe das Unternehmen in dieser Woche eine weitere Zulassung aus den USA erhalten: für sein Immuntherapeutikum Tecentriq. Künftig dürfe Tecentriq zusammen mit einer bestimmten Chemotherapie als Erstlinientherapie bei Patienten eingesetzt werden, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden würden.Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA habe ihre Entscheidung auf Basis der Phase-3-Studie getroffen, wie Roche am Mittwoch mitgeteilt habe. In der Studie habe die Tecentriq-Kombination demnach zu einer signifikanten Verbesserung der Überlebensrate insgesamt und auch bei der Überlebensrate ohne Fortschreiten der Krankheit geführt. So hätten Patienten bei einer Behandlung mit der Kombination 18,6 Monate länger gelebt, während sie mit einer Chemotherapie alleine 13,9 Monate länger gelebt hätten.Zuletzt habe sich die britische Investmentbank Barclays erneut positiv zu Roche geäußert. Sie habe das Kursziel für Roche von 325 auf 350 Franken angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Papiere des Schweizer Pharmakonzerns würden laut einer am Montag veröffentlichten Studie zudem weiter zu den Favoriten des Analysten Emmanuel Papadakis gehören. Er halte die Aktien auch nach ihrem guten Lauf für günstig und die Risiken durch Biosimilar-Konkurrenzprodukte für überschaubar. Der Forschungspipeline wolle er sich noch separat widmen, sehe aber im kommenden Jahr einige mögliche Kurstreiber.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link